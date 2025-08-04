Движение поездов возобновлено после атаки беспилотников в Волгоградской области

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Пассажирские поезда и электрички, задержанные в понедельник из-за падения обломков беспилотников на станции Арчеда в городе Фролово Волгоградской области, следуют по маршрутам. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги (филиал РЖД).

В пресс-службе уточняют, что в настоящее время задерживаются пассажирские поезда №2 Москва - Волгоград, №89 Волгоград - Санкт-Петербург, №531 Адлер - Киров, а также пригородный поезд №6818 Алексиково - Арчеда.

Максимальное время задержки составило более 5 часов.

Ранее РЖД сообщали о приостановке движения на территории Волгоградской области и задержке пассажирских поездов №2 Москва - Волгоград, №89 Волгоград - Санкт-Петербург, №90 Санкт-Петербург - Волгоград, №506 Саратов - Имеретинский курорт.