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Сильное землетрясение не нарушило работу аэропорта Петропавловска-Камчатского

Сильное землетрясение не нарушило работу аэропорта Петропавловска-Камчатского
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Аэропорт Петропавловска-Камчатского Елизово работал в штатном режиме во время сильного землетрясения, произошедшего в среду, сообщила пресс-служба аэропорта.

"Для безопасности пассажиров была проведена временная эвакуация зала ожидания. Имеются повреждения отделки, в том числе декоративных потолочных панелей", - говорится в сообщении.

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Здание аэропорта спроектировано и построено с учетом требований 10-балльной сейсмичности.

В настоящее время аэропорт продолжает работу в штатном режиме, рейсы выполняются по расписанию. Взлетная полоса, перрон и рулежные дорожки в удовлетворительном состоянии, повреждений не выявлено.

Во время землетрясения один человек получил травму, медицинская помощь оказана.

Ранее Минздрав региона сообщал, что в аэропорту во время землетрясения пострадала женщина.

Как сообщалось, произошедшее в среду днем мощное землетрясение возле Камчатки стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда, по разным оценкам, достигала 8,7.

Елизово Петропавловск-Камчатский
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