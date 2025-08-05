Секретариат ОДКБ заявил о попытках незаконного доступа к информресурсам организации

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Отдел информации и связей с общественностью секретариата ОДКБ сообщил об участившихся попытках вмешательства в работу организации посредством несанкционированного доступа к её информационным ресурсам.

"Необходимые меры по защите информации принимаются. В связи с указанным обстоятельством обращаем внимание на необходимость использования проверенной официальной информации о деятельности ОДКБ", - сказано в сообщении.

Сообщается также о попытках хищения персональных данных сотрудников секретариата "с целью совершения провокаций и мошеннических действий".

В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения.