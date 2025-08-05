Число жертв атаки БПЛА по Сватово в ЛНР достигло пяти человек

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Один из пострадавших в результате атаки беспилотников ВСУ по городу Сватово скончался в больнице, сообщили в правительстве ЛНР со ссылкой на главу Минздрава региона Наталию Пащенко.

"Он получил множественные осколочные ранения головы, туловища, конечностей. Пострадавший был в крайне тяжелом состоянии. Находился под ИВЛ. К сожалению, медики оказались бессильны, пациент скончался, не приходя в сознание", - говорится в сообщении Пащенко, опубликованном в телеграм-канале правительства республики

Ранее во вторник глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о гибели четырех и ранении двух человек в результате атаки украинских дронов по Сватовскому муниципальному округу ЛНР.