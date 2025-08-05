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Что произошло за день: вторник, 5 августа

Смещение Камчатки, угрозы Трампа в адрес Индии и приговор для главы Гагаузии

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Часть полуострова Камчатка после землетрясения сместилась на два метра на юго-восток. Максимальные косейсмические смещения после землетрясения 30 июля наблюдались в южной части полуострова.

- Первый полет полностью импортозамещенного МС-21 ожидается в августе, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов

- Перед Крымским мостом устранили очереди автомобилей.

- Суд в Кишиневе приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам тюремного заключения. Ее обвинили в соучастии в незаконном финансировании партии на выборах. Она назвала приговор политической расправой.

- Дональд Трамп заявил, что может существенно повысить пошлины на товары из Индии в течение ближайших 24 часов. По его словам, Дели продолжает покупать нефть у России. В Индии слова Трампа вызвали недовольство и правящей партии, и оппозиции. Аналитики считают, что Индия продолжит импорт российской нефти, поскольку это сырье имеет определенное качество, которое не могут обеспечить Штаты.

- ВТБ снизил ставки по рыночной ипотеке. Минимальная ставка по базовым программам банка (с учетом всех дисконтов) составит 23,3% на покупку квартир и апартаментов на первичном и вторичном рынках.

- Автобус попал в ДТП в Тульской области, пострадали 39 человек. На трассе М-4 был туман, автобус врезался в пункт взимания платы.

- Умер худрук "Электротеатра Станиславский" Борис Юхананов. Ему было 67 лет.

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