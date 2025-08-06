Путин встретится с президентом ОАЭ 7 августа

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - 7 августа состоятся переговоры президента России Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, который будет находиться в России с официальным визитом, сообщила пресс-служба Кремля.

"Планируется рассмотреть состояние и перспективы дальнейшего развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.