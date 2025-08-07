Путин проведет переговоры с эмиратским коллегой

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, который находится в России с официальным визитом.

В ходе переговоров главы государств планируют рассмотреть состояние и перспективы дальнейшего развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке.

Предыдущий раз президенты РФ и ОАЭ встречались лично в октябре 2024 года. В марте, мае и июне 2025 года у них состоялись телефонные разговоры.