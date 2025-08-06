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Экс-глава самарского Минтранса освобожден в зале суда после вынесения приговора

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Самары вынес в среду приговор бывшему министру транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивану Пивкину, который обвинялся по делу о превышении должностных полномочий, он освобожден под подписку о невыезде, передает корреспондент "Интерфакса".

"Признать виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности) и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 480 тыс. рублей в доход государства с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок три года. С учетом положения ч. 5 ст. 72 УК РФ освободить Пивкина от назначенного штрафа", - огласила приговор судья.

"Меру пресечения в виде заключения под стражу изменить на подписку о невыезде. До вступления приговора в законную силу из-под стражи освободить", - сказала судья.

Пивкин был освобожден в зале суда.

Уголовное дело против него было возбуждено по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Накануне представитель гособвинения попросил суд назначить фигуранту наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием в колонии общего режима.

Пивкин был арестован в июне прошлого года. В ходе предварительного следствия установлено, что экс-глава регионального Минтранса превысил служебные полномочия при заключении госконтракта на капремонт автомобильной дороги Самара - Новокуйбышевск в муниципальном районе Волжский стоимостью более 1,2 млрд рублей.

В открытом конкурсе приняли участие ПАО "Дорисс" (Чувашия) и ООО "Амонд" (Самара, входит в ГК "Амонд"). По данным следствия, Пивкин дал указание своему заместителю Александру Николаеву признать победителем самарскую компанию. После вмешательства антимонопольной службы результаты конкурса были пересмотрены, в октябре 2023 года госконтракт был заключен с ПАО "Дорисс".

При этом, как считает следствие, впоследствии Пивкин якобы потребовал от учредителя одной из компаний не поставлять "Дорисс" асфальтобетонную смесь для выполнения работ, а от генерального директора "Дорисс" - привлечь "Амонд" к субподряду на выполнение части работ на сумму более 841 млн рублей.

Вину обвиняемый не признал, в последнем слове обратился к судье с просьбой о справедливом решении.

Пивкин возглавлял региональный Минтранс с 2012 года.

Самара Иван Пивкин Самарская область
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