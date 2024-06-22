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Врио главы самарского Минтранса арестован по делу о превышении полномочий

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Суд в субботу избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 августа в отношении временно исполняющего обязанности министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина, передал корреспондент "Интерфакса".

Уголовное дело возбуждено по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По озвученным в суде данным следствия, Пивкин причастность к данному преступлению отрицает.

Накануне председатель комитета Госдумы РФ по информполитике Александр Хинштейн сообщал, что Пивкин задержан по подозрению в превышении должностных полномочий: речь идет о существовании в регионе преступного коррупционного картеля, когда все торги на ремонты и строительство дорог заранее распределялись между определенным пулом подрядчиков.

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале накануне разместил сообщение о проводимой в регионе плановой работе "по наведению порядка, в том числе по борьбе с коррупционными проявлениями" и о полном содействии правоохранительным органам правительством региона.

Пивкин уроженец Мордовии, возглавил региональный Минтранс в 2012 году.

Иван Пивкин Самарская область
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