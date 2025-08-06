Максимумы энергопотребления превышены на юге России в августе

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Максимумы потребления мощности в августе превышены в территориальных энергосистемах юга России, говорится в сообщении филиала ОАО "СО ЕЭС" - "Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Юга" (ОДУ Юга).

"Жаркая погода, рост турпотока и развитие туристической инфраструктуры - основные факторы, влияющие летом на потребление мощности на Юге. Очередные рекорды еще раз доказывают, что южные регионы испытывают максимальные нагрузки не только зимой, как было традиционно. Теперь нагрузка на энергосистему летом становится еще более значимой", - приводятся в сообщении слова генерального директора филиала Вячеслава Афанасьева.

По оперативным данным, 5 августа в энергосистеме Чечни зафиксирован абсолютный исторический максимум потребления электрической мощности. Новое рекордное значение, достигнутое при среднесуточной температуре воздуха 29,9 градуса, составило 700 МВт, что на 8 МВт выше рекорда, установленного 19 декабря 1990 года.

Еще в четырех территориальных энергосистемах юга 4 и 5 августа были зафиксированы новые максимальные уровни потребления мощности в период экстремально высоких температур.

В энергосистеме Кабардино-Балкарии 4 августа при среднесуточной температуре 29,8 градуса потребление мощности достигло 365 МВт, что на 29 МВт выше рекорда 5 августа 2024 года.

В энергосистеме Северной Осетии 4 августа летний рекорд потребления мощности в 319 МВт установлен при среднесуточной температуре 27,3 градуса, он на 21 МВт больше рекордного показателя, зафиксированного 23 июля 2024 года.

В пресс-релизе отмечается, что 5 августа в энергосистеме Дагестана значение нового летнего максимума составило 1,369 МВт при среднесуточной температуре воздуха 27,1 градуса, что на 95 МВт превысило максимальный показатель, отмеченный 23 июля 2024 года.

В энергосистеме Калмыкии 5 августа новый летний максимум составил 171 МВт, его значение на 9 МВт выше предыдущего рекордного показателя 16 июля 2024 года.