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Кабмин РФ одобрил проект соглашения о торговле услугами и инвестициях с ОАЭ

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о подписании Соглашения о торговле услугами и инвестициях между правительствами РФ и Объединенных Арабских Эмиратов.

"В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" одобрить представленные Минэкономразвития России согласованные с МИДом России, другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанные с Эмиратской Стороной: проект Соглашения о торговле услугами и инвестициях между правительством Российской Федерации и правительством Объединенных Арабских Эмиратов", - говорится в распоряжении, опубликованном в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, одобрены проект совместного понимания Соглашения и проект совместного понимания по пруденциальным мерам в рамках Соглашения.

Подписать соответствующие проекты по достижении договоренности с ОАЭ от имени правительства РФ поручено Минэкономразвития России.

Михаил Мишустин ОАЭ Минэкономразвития РФ
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