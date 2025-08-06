В Белгородской области в результате удара дрона по машине пострадали три человека

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Грайворонском округе Белгородской области у села Дорогощь FPV-дрон атаковал автомобиль, пострадали люди, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Пострадали три мирных жителя. Всех раненых доставили в местную амбулаторию на попутном транспорте. У женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения, у мужчины - баротравму и ожог околоушной области, у другого мужчины, предположительно, баротравму", - написал губернатор в Telegram.

Пострадавших будут лечить в Белгороде.