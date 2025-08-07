Поиск

Двое несовершеннолетних в Новосибирской области арестованы за попытку отравления военнослужащего

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - ФСБ и Следственный комитет РФ сообщили о задержании и аресте двух несовершеннолетних в Новосибирской области, которые по заданию украинских спецслужб планировали отравить российского военнослужащего.

"В результате проведенных мероприятий задержаны два несовершеннолетних гражданина Российской Федерации, которые получили от украинских спецслужб три емкости с опасными химическими веществами, вызывающими острую сердечную недостаточность и возможный летальный исход, и нанесли их на ручку водительской двери, а также бокового зеркала заднего вида личного автомобиля офицера с целью его отравления", - сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в свою очередь добавила, что подросткам предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 пп. "б", "е", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности). Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным ФСБ, "задержанные получили заказ на совершение преступления от украинских спецслужб на одном из Интернет-ресурсов по поиску так называемого "быстрого заработка"".

"В дальнейшем их деятельность координировалась с территории Украины посредством мессенджера Telegram, что подтверждается информацией, содержавшейся в изъятых у них средствах связи", - сообщили в спецслужбе.

Военнослужащий не пострадал в результате попытки покушения.

По словам Петренко, несовершеннолетним назначены психолого-психиатрические судебные экспертизы, проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы по уголовному делу.

"СК России призывает граждан во избежание провокаций со стороны злоумышленников в сети Интернет к бдительности при онлайн-знакомствах. Будьте внимательны и не попадайтесь на обман представителей спецслужб иностранных государств, которые активно вербуют граждан, особенно молодежь, через социальные сети и популярные мессенджеры для участия в незаконной деятельности", - заявила представитель ведомства.

Следственный комитет РФ ФСБ Новосибирская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

82 украинских БПЛА нейтрализовано за ночь над регионами России

Военная операция на Украине

Мирный житель пострадал при атаке БПЛА на Краснодарский край

Россия и Китай приступили к совместному военно-морскому патрулированию в АТР

Россия и Китай приступили к совместному военно-морскому патрулированию в АТР

Мединский возлагает на Киев ответственность за сложности с обменом пленными

Мединский возлагает на Киев ответственность за сложности с обменом пленными

Что произошло за день: среда, 6 августа

Военная операция на Украине

Дроны атаковали территории двух предприятий в Белгородской области

Минпросвещения заявило, что введение единой школьной формы не планируется

Минпросвещения заявило, что введение единой школьной формы не планируется

Предполагаемый самолет Уиткоффа вылетел из Москвы

ЦБ допустил завершение перегрева российской экономики в III квартале

ЦБ допустил завершение перегрева российской экономики в III квартале

Путин и Уиткофф обсудили украинский кризис и двусторонние отношения

Путин и Уиткофф обсудили украинский кризис и двусторонние отношения
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6899 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2336 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });