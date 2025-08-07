Двое несовершеннолетних в Новосибирской области арестованы за попытку отравления военнослужащего

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - ФСБ и Следственный комитет РФ сообщили о задержании и аресте двух несовершеннолетних в Новосибирской области, которые по заданию украинских спецслужб планировали отравить российского военнослужащего.

"В результате проведенных мероприятий задержаны два несовершеннолетних гражданина Российской Федерации, которые получили от украинских спецслужб три емкости с опасными химическими веществами, вызывающими острую сердечную недостаточность и возможный летальный исход, и нанесли их на ручку водительской двери, а также бокового зеркала заднего вида личного автомобиля офицера с целью его отравления", - сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в свою очередь добавила, что подросткам предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 пп. "б", "е", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности). Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным ФСБ, "задержанные получили заказ на совершение преступления от украинских спецслужб на одном из Интернет-ресурсов по поиску так называемого "быстрого заработка"".

"В дальнейшем их деятельность координировалась с территории Украины посредством мессенджера Telegram, что подтверждается информацией, содержавшейся в изъятых у них средствах связи", - сообщили в спецслужбе.

Военнослужащий не пострадал в результате попытки покушения.

По словам Петренко, несовершеннолетним назначены психолого-психиатрические судебные экспертизы, проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы по уголовному делу.

"СК России призывает граждан во избежание провокаций со стороны злоумышленников в сети Интернет к бдительности при онлайн-знакомствах. Будьте внимательны и не попадайтесь на обман представителей спецслужб иностранных государств, которые активно вербуют граждан, особенно молодежь, через социальные сети и популярные мессенджеры для участия в незаконной деятельности", - заявила представитель ведомства.