Ушаков сообщил о шоке Трампа от новости об атаке на резиденцию Путина

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп был шокирован сообщением об атаке Киева на госрезиденцию президента России в Новгородской области и заявил, что не мог предположить такие сумасшедшие действия, сообщил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков.

По его словам, Путин в телефонном разговоре обратил внимание Трампа на то, что сразу после его переговоров в Мар-а-Лаго Киев предпринял такую террористическую атаку.

"Президент США был шокирован этим сообщением, в буквальном смысле возмущен, сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия", - сказал Ушаков.

"И как было сказано, это, несомненно, повлияет на американские подходы в контексте работы с Зеленским, которому нынешняя администрация, как сказал сам Трамп, слава Богу, не давала "Томагавки", - сказал помощник президента России.

"Конечно, Владимир Путин обратил внимание Дональда Трампа, что фактически сразу же после, как американская сторона считает, успешного переговорного раунда в Мар-а-Лаго, киевский режим предпринял террористическую атаку с масштабным использованием беспилотников дальнего действия - атаку на государственную резиденцию президента России в Новгородской области, - сказал он. - С нашей стороны четко заявлено, что подобные безрассудные террористические действия, естественно, не останутся без самого серьезного ответа".

По словам Ушакова, Путин отметил, что по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок позиция России будет пересмотрена после атаки на госрезиденцию.

"Владимир Путин подчеркнул, что российская сторона намерена и далее плотно и плодотворно работать с американскими партнерами по поиску путей достижения мира. Но, естественно, по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей, наметившихся развязок позиция России будет пересмотрена и американцы должны отнестись к этому с пониманием. С учетом осуществляемого Киевом государственного терроризма российская сторона не может поступить иначе", - сказал Ушаков.

