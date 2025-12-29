Поиск

Ушаков сообщил о шоке Трампа от новости об атаке на резиденцию Путина

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп был шокирован сообщением об атаке Киева на госрезиденцию президента России в Новгородской области и заявил, что не мог предположить такие сумасшедшие действия, сообщил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков.

По его словам, Путин в телефонном разговоре обратил внимание Трампа на то, что сразу после его переговоров в Мар-а-Лаго Киев предпринял такую террористическую атаку.

"Президент США был шокирован этим сообщением, в буквальном смысле возмущен, сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия", - сказал Ушаков.

"И как было сказано, это, несомненно, повлияет на американские подходы в контексте работы с Зеленским, которому нынешняя администрация, как сказал сам Трамп, слава Богу, не давала "Томагавки", - сказал помощник президента России.

"Конечно, Владимир Путин обратил внимание Дональда Трампа, что фактически сразу же после, как американская сторона считает, успешного переговорного раунда в Мар-а-Лаго, киевский режим предпринял террористическую атаку с масштабным использованием беспилотников дальнего действия - атаку на государственную резиденцию президента России в Новгородской области, - сказал он. - С нашей стороны четко заявлено, что подобные безрассудные террористические действия, естественно, не останутся без самого серьезного ответа".

По словам Ушакова, Путин отметил, что по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок позиция России будет пересмотрена после атаки на госрезиденцию.

"Владимир Путин подчеркнул, что российская сторона намерена и далее плотно и плодотворно работать с американскими партнерами по поиску путей достижения мира. Но, естественно, по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей, наметившихся развязок позиция России будет пересмотрена и американцы должны отнестись к этому с пониманием. С учетом осуществляемого Киевом государственного терроризма российская сторона не может поступить иначе", - сказал Ушаков.

По его словам, было заявлено, что американцы должны отнестись к этому с пониманием: "С учетом осуществляемого Киевом государственного терроризма российская сторона не может поступить иначе".

Мар-а-Лаго США Юрий Ушаков Новгородская область Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин подписал указ о призыве 261 тыс. человек на военную службу в 2026 г.

 Путин подписал указ о призыве 261 тыс. человек на военную службу в 2026 г.

Ушаков сообщил о шоке Трампа от новости об атаке на резиденцию Путина

В Белом доме сообщили о состоявшемся в понедельник разговоре Трампа и Путина

 В Белом доме сообщили о состоявшемся в понедельник разговоре Трампа и Путина

РФ пересмотрит переговорную позицию после попытки атаки на резиденцию президента

Лавров заявил о попытке Киева атаковать новгородскую резиденцию президента

 Лавров заявил о попытке Киева атаковать новгородскую резиденцию президента

"Газпром" и Литва договорились о транзите газа в Калининград до конца 2030 года

Инвестпрограмма РЖД на 2026 год утверждена в объеме на 20% ниже 2025 года

Правила покупки ЦФА "квалами" и "неквалами" изменятся в начале 2026 года

Транспортная субсидия для экспортеров ННЭ в 2026 году не превысит 11% от стоимости товара

Герасимов сказал о наступлении широким фронтом в направлении Славянска

 Герасимов сказал о наступлении широким фронтом в направлении Славянска
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8013 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });