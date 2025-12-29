Поиск

Что произошло за день: понедельник, 29 декабря

Совещание по ситуации в зоне СВО, попытка атаковать беспилотниками резиденцию Путина, новый разговор президентов России и США, указ о призыве в 2026 году

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин провел совещание по развитию обстановки в зоне СВО. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска активно продвигаются в городе Красный Лиман в ДНР, наступают широким фронтом в направлении города Славянск (ДНР). Командующий группировкой войск "Днепр" Михаил Теплинский заявил, что российские военные уже находятся в 15 км от города Запорожье. Путин сказал, что освобождение ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей идет в соответствии с планом СВО. Он потребовал решительно пресекать попытки ВСУ помешать закреплению российских войск в Купянске.

- В ночь на 29 декабря была предпринята попытка атаковать беспилотниками резиденцию президента РФ в Новгородской области, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В связи с этим позиция России будет пересмотрена по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

- Путин и Трамп в понедельник провели новый разговор по Украине. Президент РФ обратил внимание американского коллеги на попытку атаки на новгородскую резиденцию, "президент США был шокирован этим сообщением", заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

- В Кремле назвали условием для прекращения боевых действий отвод ВСУ за границы Донбасса.

- Путин подписал указ о призыве 261 тысячи человек на военную службу в 2026 году. Отправка новобранцев в войска, как и прежде, будет осуществляться два раза в год.

- Закон о ставке НДФЛ в 30% для иноагентов вступит в силу с 1 января.

