Первыми получателями российской мРНК-вакцины против рака станут пациенты с меланомой

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Разработка вакцины от рака проводится штатно; первым заболеванием, для лечения которого начнется выпуск таких препаратов, станет меланома, сообщил телеканалу "Россия 1" министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Все идет по плану, штатно, и это нас очень радует. Первое, что я скажу, мы построили завод для НИИ. Первое заболевание, для которого начнется выпуск уже данных препаратов, - это меланома", - сказал он.

По словам министра, проводится ряд процедур, выявляются те мутации, которые произошли, после этого подбирается состав и выпускается конкретный препарат мРНК, терапевтическая вакцина, которая вводится пациенту.

Мурашко добавил, что еще используются препараты для иммуностимуляции. "Мы заставляем организм бороться с этой опухолью, усиливая его защитные функции, то есть это такой подход к мобилизации внутренних сил организма", - отметил он.

