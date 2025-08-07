Поиск

Россия и ОАЭ заключили соглашение о торговле услугами и инвестициях

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Россия и ОАЭ в четверг заключили соглашение о торговле услугами и инвестициях. Документ был подписан на "полях" встречи президента РФ Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда Аль Нахайяна.

C российской стороны подпись под документом поставил министр экономического развития РФ Максим Решетников, с эмиратской - государственный министр внешней торговли Тани бин Ахмед аль Зейюди.

"Соглашение придаст новый импульс позитивному и взаимовыгодному взаимодействию с ОАЭ. Оно будет способствовать расширению двустороннего торгово-экономического сотрудничества в торговле услугами, диверсификации торговых потоков, расширению и углублению кооперационных связей", - сказал журналистам Максим Решетников.

По его словам, российские поставщики услуг и инвесторы смогут вести свою деятельность без ограничений в таких секторах, как компьютерные услуги, исследования и разработки, технические испытания, техническое консультирование, компьютерное резервирование в авиатранспорте, ремонт морских и воздушных судов, железнодорожная перевозка, услуги в сфере управления, образовательные и юридические услуги.

Кроме этого, российским компаниям гарантируется возможность открывать дочерние банки, медицинские учреждения и новостные агентства со 100% российским капиталом в специализированных свободных зонах ОАЭ.

Двустороннее соглашение РФ и ОАЭ дополняет соглашение о свободной торговле товарами между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и эмиратами, подписанное в июне 2025 года.

"Один шаг - это подписание соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Объединенными Арабскими Эмиратами. Это такой действительно важный шаг, и у нас теперь формируется полноценная ЗСТ. Она охватывает очень большой перечень номенклатуры нашей торговли, основная задача к 2030 году на 40% увеличить объем торговли. Второй важный шаг, который будет помогать достигать этой цели, это сегодняшнее соглашение о свободной торговле услугами", - заявил Решетников.

"Дело в том, что рынок ОАЭ традиционно достаточно сильно защищен барьерами, именно рынок сферы услуг. И по сегодняшнему соглашению ОАЭ открывают для нас 64 сектора и подсектора для оказания услуг", - пояснил министр.

"Более того, ОАЭ открывают также важный вопрос, связанный со страхованием - то, что для нас очень сейчас актуально, связанный как раз с услугами в сфере морского транспорта, авиационного транспорта", - добавил он.

"И одновременно с этим и Российская Федерация в 12 сферах также открывает для компаний ОАЭ свои рынки, тоже связанные с лизингом авиационных судов, с обслуживанием авиационного транспорта и так далее. То есть то, что тоже нам надо для увеличения торговли. Торговля услугами - это почти $14 млрд в нашем обороте. Это очень значимая цифра, и мы рассчитываем также выйти на ее удвоение примерно в 2030-2031 году", - заявил Решетников.

