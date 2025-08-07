Глава Минтранса Никитин ждет рекордного роста авиаперевозок с ОАЭ в 2025 году

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Авиационный пассажиропоток между Россией и ОАЭ по итогам 2025 года, как ожидается, будет рекордным, заявил журналистам в Кремле после переговоров президентов России и ОАЭ глава российского Минтранса Андрей Никитин.

"Каждый год растут объемы авиационных перевозок, и мы видим уже, что статистика этого года превышает статистику года предыдущего процентов так на 20-25%, ожидаем очередного рекорда по году", - сказал он.

Министр уточнил, что за 2024 год между странами перевезено 1,35 млн пассажиров, а за первые 5 месяцев этого года года - уже почти 750 тысяч.

"Поэтому ожидания самые позитивные. Плюс если мы договоримся и откроем еще несколько российских аэропортов для эмиратских компаний, то эта статистика только улучшится", - добавил Никитин. Какие именно города России рассматриваются, он не уточнил.

Министр отметил, что Россия и ОАЭ также ведут работу по морскому транспорту, в этом секторе продолжается совершенствование нормативно-правовой базы. Как сообщил Минтранс, на повестке - взаимное признание дипломов членов экипажей морских судов, использование служебной книжки моряка как удостоверяющего документа и уточнение правил пребывания на берегу.