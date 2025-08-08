Инженер и директор рудника "Пионер" осуждены в Приамурье по делу о гибели горняков

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Зейский районный суд признал виновными управляющего директора и главного инженера рудника "Пионер" (Амурская область, входит в группу "Уральской горно-металлургической компании", УГМК) в нарушении требований безопасности которая привела к гибели горняков в марте 2024 года.

Объединенная пресс-служба судов Амурской области сообщает, что осужденные признали вину в полном объеме. Суд приговорил мужчин к 5 годам 6 месяцам колонии общего режима по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Осужденные также лишены права заниматься деятельностью, связанной с руководством при выполнении работ на опасных производственных объектах, на срок 2 года 6 месяцев. Мужчины заключены под стражу в зале суда.

На золоторудном месторождении "Пионер" 18 марта произошло обрушение горной массы, в шахте оказались заблокированными 13 человек. Спустя две недели спасательных работ, 1 апреля, было принято решение о прекращении спасательных работ из-за угрозы повторных обвалов и данных разведывательных скважин.