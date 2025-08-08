В реестре контролируемых лиц РФ числятся почти 159 тыс. несовершеннолетних иностранцев

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В МВД России заявили, что четвертая часть всех находящихся в стране несовершеннолетних иностранцев числится в реестре контролируемых лиц.

"Сегодня в России находятся свыше 680 тысяч несовершеннолетних иностранцев, из которых почти 159 тысяч числятся в реестре контролируемых лиц", - сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк в телеграм-канале.

Она напомнила, что согласно новому федеральному закону МВД России и органы власти в сфере образования регионального и местного уровней будут обмениваться информацией о несовершеннолетних иностранных гражданах.

Данные меры "направлены на контроль за пребыванием в России несовершеннолетних иностранцев".

"Межведомственное взаимодействие будет осуществляться на базе информационного ресурса МВД России. В дальнейшем эти сведения будут включены в цифровой профиль иностранного гражданина", - подчеркнула Волк.

Она отметила, что в МВД будут направляться персональные данные детей-иностранцев, а также их родителей или законных представителей; результаты тестирования при поступлении в общеобразовательную организацию; информация о зачислении в школу и об отчислении из нее; сведения об иностранцах, включенных в реестр контролируемых лиц, которые обращаются в образовательную организацию.

Реестр контролируемых лиц заработал в РФ в начале февраля. В него вносят незаконно находящихся в России иностранцев.

"С 5 февраля 2025 года к иностранным гражданам, незаконно находящимся на территории Российской Федерации, будет применяться режим высылки, устанавливающий ограничения отдельных прав и свобод, а также иные меры федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции", - сообщали в пресс-центре МВД РФ.

В полиции поясняли, что подлежащие высылке иностранцы будут включены в реестр контролируемых лиц до их выдворения (депортации или самостоятельного выезда) из страны либо до урегулирования своего правового положения в России.