Поиск

В реестре контролируемых лиц РФ числятся почти 159 тыс. несовершеннолетних иностранцев

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В МВД России заявили, что четвертая часть всех находящихся в стране несовершеннолетних иностранцев числится в реестре контролируемых лиц.

"Сегодня в России находятся свыше 680 тысяч несовершеннолетних иностранцев, из которых почти 159 тысяч числятся в реестре контролируемых лиц", - сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк в телеграм-канале.

Она напомнила, что согласно новому федеральному закону МВД России и органы власти в сфере образования регионального и местного уровней будут обмениваться информацией о несовершеннолетних иностранных гражданах.

Данные меры "направлены на контроль за пребыванием в России несовершеннолетних иностранцев".

"Межведомственное взаимодействие будет осуществляться на базе информационного ресурса МВД России. В дальнейшем эти сведения будут включены в цифровой профиль иностранного гражданина", - подчеркнула Волк.

Она отметила, что в МВД будут направляться персональные данные детей-иностранцев, а также их родителей или законных представителей; результаты тестирования при поступлении в общеобразовательную организацию; информация о зачислении в школу и об отчислении из нее; сведения об иностранцах, включенных в реестр контролируемых лиц, которые обращаются в образовательную организацию.

Реестр контролируемых лиц заработал в РФ в начале февраля. В него вносят незаконно находящихся в России иностранцев.

"С 5 февраля 2025 года к иностранным гражданам, незаконно находящимся на территории Российской Федерации, будет применяться режим высылки, устанавливающий ограничения отдельных прав и свобод, а также иные меры федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции", - сообщали в пресс-центре МВД РФ.

В полиции поясняли, что подлежащие высылке иностранцы будут включены в реестр контролируемых лиц до их выдворения (депортации или самостоятельного выезда) из страны либо до урегулирования своего правового положения в России.

МВД РФ Ирина Волк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд прекратил производство по иску "Ильюшина" на 2,6 млрд руб. к страховым компаниям

В Минэнерго обещали компенсировать выпадающие объемы бензина из-за неплановых ремонтов НПЗ

В Минэнерго обещали компенсировать выпадающие объемы бензина из-за неплановых ремонтов НПЗ

Специалисты Роскомнадзора отразили в июне почти 680 DDoS-атак

Рынок открылся ростом индекса IMOEX2 на 0,6% на ожиданиях встречи президентов РФ и США

Ключевской вулкан на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла

Ключевской вулкан на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла

Один человек, предварительно, погиб при обрушении в многоэтажке в центре Петербурга

Срок сохранения профиля детских объектов после приватизации будет увеличен до 20 лет

Что произошло за день: четверг, 7 августа

В России разработали техническую схему доступа к массовым сервисам при ограничениях

В России разработали техническую схему доступа к массовым сервисам при ограничениях

Законопроект о "Почте России" внесут в Госдуму к осенней сессии

Законопроект о "Почте России" внесут в Госдуму к осенней сессии
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6909 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе444 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });