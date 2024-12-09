Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:59

В РФ утвердили правила размещения сведений об иностранцах в реестре контролируемых лиц

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Правительство России утвердило правила размещения в интернете сведений об иностранном гражданине или лице без гражданства, содержащихся в реестре контролируемых лиц, включая состав размещаемых сведений.

Соответствующее постановление за подписью премьера РФ Михаила Мишустина опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Настоящие правила устанавливают порядок размещения сведений, содержащихся в реестре контролируемых лиц, в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", состав размещаемых сведений, а также порядок предоставления информации о наличии (об отсутствии) сведений об иностранном гражданине или лице без гражданства (далее - иностранный гражданин) в реестре контролируемых лиц", - говорится в документе.

В нем уточняется, что сведения об иностранном гражданине, содержащиеся в реестре контролируемых лиц, размещаются министерством внутренних дел РФ, которое является оператором реестра, на официальном сайте ведомства.

На сайте размещаются следующие сведения, содержащиеся в реестре контролируемых лиц, подтверждающие наличие (отсутствие) информации об иностранном гражданине в данном реестре: фамилия, имя, отчество (при наличии); дата рождения; серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность. Размещение данных сведений осуществляется без предоставления общего доступа к ним.

В документе уточняется, что размещение происходит не позднее 24 часов с момента внесения в реестр сведений об иностранном гражданине либо исключения из него таких сведений.

Для получения информации о наличии (об отсутствии) сведений об иностранном гражданине в реестре контролируемых лиц в разделе "Реестр контролируемых лиц" на сайте госорганами и другими пользователями подается запрос в МВД путем заполнения следующих обязательных полей: фамилия, имя, отчество (при наличии); дата рождения; серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность.

Обработка запроса осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом "О персональных данных", в автоматическом режиме.

Результат рассмотрения предоставляется МВД без взимания платы путем вывода (отображения) заполненных обязательных полей и информации о наличии (об отсутствии) сведений об иностранном гражданине в реестре контролируемых лиц в реальном времени, является действительным на время и дату его получения и может использоваться государственными органами и другими пользователями без ограничений, в том числе путем дальнейшей его передачи и (или) распространения, говорится в документе.

В августе президент РФ Владимир Путин подписал закон об усилении федерального государственного контроля в сфере миграции, в частности, вводящий новый миграционный режим высылки. Для обеспечения режима высылки законом предусматривается включение лица в реестр контролируемых лиц, доступ к которому будет предоставляться органами внутренних дел как государственным органам, так и любым юридическим и физическим лицам.

РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 9 декабря

Порог уголовной ответственности за манипулирование рынком могут поднять до 100 млн руб.

Порог уголовной ответственности за манипулирование рынком могут поднять до 100 млн руб.

Суд арестовал 12 жителей Дагестана, подозреваемых в планировании теракта

Fraport завершил продажу 25% в "Пулково" ближневосточной Orbit Aviation

Крупнейшие экспортеры в ноябре сократили продажу валюты до $8 млрд

Совет Думы отложил ратификацию соглашения о беспошлинном вывозе товаров в Абхазию

Комитет Думы одобрил поправки об отчислениях в бюджет с дохода за рекламу в интернете

Матвиенко возглавила Совет по государственной демографической и семейной политике

Матвиенко возглавила Совет по государственной демографической и семейной политике

Срок реализации невостребованной доли иностранцев в "Сахалине-1" продлен до 1 января 2026 года

Запретить иностранные мессенджеры в работе с клиентами могут госведомствам и банкам

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии58 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов172 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5532 материалов
Бюджет РФБюджет РФ34 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });