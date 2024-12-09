В РФ утвердили правила размещения сведений об иностранцах в реестре контролируемых лиц

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Правительство России утвердило правила размещения в интернете сведений об иностранном гражданине или лице без гражданства, содержащихся в реестре контролируемых лиц, включая состав размещаемых сведений.

Соответствующее постановление за подписью премьера РФ Михаила Мишустина опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Настоящие правила устанавливают порядок размещения сведений, содержащихся в реестре контролируемых лиц, в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", состав размещаемых сведений, а также порядок предоставления информации о наличии (об отсутствии) сведений об иностранном гражданине или лице без гражданства (далее - иностранный гражданин) в реестре контролируемых лиц", - говорится в документе.

В нем уточняется, что сведения об иностранном гражданине, содержащиеся в реестре контролируемых лиц, размещаются министерством внутренних дел РФ, которое является оператором реестра, на официальном сайте ведомства.

На сайте размещаются следующие сведения, содержащиеся в реестре контролируемых лиц, подтверждающие наличие (отсутствие) информации об иностранном гражданине в данном реестре: фамилия, имя, отчество (при наличии); дата рождения; серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность. Размещение данных сведений осуществляется без предоставления общего доступа к ним.

В документе уточняется, что размещение происходит не позднее 24 часов с момента внесения в реестр сведений об иностранном гражданине либо исключения из него таких сведений.

Для получения информации о наличии (об отсутствии) сведений об иностранном гражданине в реестре контролируемых лиц в разделе "Реестр контролируемых лиц" на сайте госорганами и другими пользователями подается запрос в МВД путем заполнения следующих обязательных полей: фамилия, имя, отчество (при наличии); дата рождения; серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность.

Обработка запроса осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом "О персональных данных", в автоматическом режиме.

Результат рассмотрения предоставляется МВД без взимания платы путем вывода (отображения) заполненных обязательных полей и информации о наличии (об отсутствии) сведений об иностранном гражданине в реестре контролируемых лиц в реальном времени, является действительным на время и дату его получения и может использоваться государственными органами и другими пользователями без ограничений, в том числе путем дальнейшей его передачи и (или) распространения, говорится в документе.

В августе президент РФ Владимир Путин подписал закон об усилении федерального государственного контроля в сфере миграции, в частности, вводящий новый миграционный режим высылки. Для обеспечения режима высылки законом предусматривается включение лица в реестр контролируемых лиц, доступ к которому будет предоставляться органами внутренних дел как государственным органам, так и любым юридическим и физическим лицам.