В Турции умерли 14 граждан Узбекистана после употребления поддельного алкоголя

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - За последние три дня в Турции в результате употребления контрафактного алкоголя скончались 14 граждан Узбекистана, трое находятся в тяжелом состоянии, сообщил пресс-секретарь узбекского МИД Ахрор Бурханов.

"По состоянию на 17 января общее число наших граждан, умерших от отравления (контрафактным алкоголем - ИФ), составляет 14 человек", - написал Бурханов в своем телеграм-канале в пятницу.

Со ссылкой на генконсульство Узбекистана в Анкаре он сообщил о гражданах страны, которые находятся на лечении в отделениях интенсивной терапии больниц Стамбула.

"Трое из них находятся в тяжелом состоянии", - отметил он.

По последним данным, 88 человек отравились в Турции контрафактным алкоголем, 37 из них скончались. С начала года полицейские конфисковали более 32 тонн поддельного алкоголя и задержали девять подозреваемых после массовых отравлений.