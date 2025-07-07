Российским школам разрешат самим утверждать расписание уроков

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Каждая российская школа в зависимости от тех или иных условий сама будет утверждать расписание на учебный год, сообщил на пресс-конференции министр просвещения России Сергей Кравцов.

"Сегодня мы ввели содержание образования, чему и как учить в каждом классе, по каждому уровню образования. Единые федеральные программы и календарно-поурочное планирование", - сказал он.

"Также мы рекомендовали школам расписание, но каждая школа в зависимости от тех или иных условий, от наличия кадров, от школьников, контингента сама устанавливает расписание", - добавил он.

Ранее Кравцов сообщал, что единое календарное урочное планирование в российских школах введут с 1 сентября 2026 года.

"С 1 сентября 2026 года во всей стране будет единое календарное урочное планирование. Фактически, переезжая из школы в другую школу, школьник будет обучаться по той программе, которую он изучал в той школе, откуда он приехал", - сказал он, пояснив, что календарное урочное планирование - это установление конкретного количества часов предметов в неделю.