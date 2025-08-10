Поиск

Группировки "Восток" и "Южная" сообщили о ликвидации более 30 пунктов управления дронами ВСУ

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Подразделения группировок "Восток" и "Южная" за сутки уничтожили 31 пункт управления беспилотной авиацией вооруженных сил Украины, следует из сообщений пресс-центров группировок, распространенных в воскресенье.

По информации представителя пресс-центра группировки "Восток" Алексея Яковлева, в течение суток военнослужащими группировки уничтожено 16 пунктов управления беспилотниками ВСУ.

Об уничтожении 15 таких пунктов сообщил начальник пресс-центра "Южной" группировки Вадим Астафьев.

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 августа 2025 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Аэропорты Владикавказа, Калуги, Грозного и Магаса возобновили работу

Аэропорты Владикавказа, Калуги, Грозного и Магаса возобновили работу
Военная операция на Украине

Один человек погиб в результате падения БПЛА в Саратовской области

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило, что вечером нейтрализованы 26 дронов ВСУ

Что произошло за день: суббота, 9 августа

Один человек погиб при обрушении в шахте "Донугля" в Ростовской области

Один человек погиб после детонации дрона ВСУ в Белгородской области

Володин предложил обсудить отмену домашнего задания для школьников

Строящийся буксир затонул у причальной стенки Балтзавода в Петербурге

Мобильный интернет отсутствует в ряде муниципалитетов Кубани

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6929 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости400 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2340 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });