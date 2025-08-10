Группировки "Восток" и "Южная" сообщили о ликвидации более 30 пунктов управления дронами ВСУ

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Подразделения группировок "Восток" и "Южная" за сутки уничтожили 31 пункт управления беспилотной авиацией вооруженных сил Украины, следует из сообщений пресс-центров группировок, распространенных в воскресенье.

По информации представителя пресс-центра группировки "Восток" Алексея Яковлева, в течение суток военнослужащими группировки уничтожено 16 пунктов управления беспилотниками ВСУ.

Об уничтожении 15 таких пунктов сообщил начальник пресс-центра "Южной" группировки Вадим Астафьев.