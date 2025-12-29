Поиск

РСТ заявил, что Таиланд не запрещает въезд посещавшим Камбоджу россиянам

Храмовый комплекс Ангкор-Ват в Камбодже
Фото: АР/ТАСС

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Российских туристов не ограничивают во въезде в Таиланд, если они ранее посещали Камбоджу, сообщили "Интерфаксу" в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

"Таиланд не запрещает въезд для туристов из России, которые ранее посещали Камбоджу. Однако стоит учитывать, что в этом году визовая политика стала строже. Это касается, так называемых visa run (способ продлить срок пребывания в стране путём кратковременного выезда за её пределы с последующим возвращением - ИФ) поездок на несколько дней", - пояснили в объединении.

Как отметили в РСТ, туроператоры не фиксируют падения спроса на путешествия в Таиланд в связи с конфликтом между странами, отдыху российских туристов на курортах ничего не угрожает.

Ранее СМИ сообщали, что Таиланд ужесточил въездной контроль на сухопутных границах для граждан третьих стран из-за обострения конфликта с Камбоджей, в страну не пустили в том числе и россиян.

"У наших туристов не возникало каких-либо затруднений с посещением Таиланда. Основная часть путешественников прибывает в страну авиасообщением и проводит отдых в туристических регионах, расположенных на значительном удалении от границы с Камбоджей", - сообщила менеджер департамента ЮВА туроператора "Спектрум", эксперт РСТ Валерия Мильченко.

По словам туроператоров, риск столкнуться с дополнительным контролем выше у самостоятельных путешественников, чем у организованных.

7 декабря на границе между Таиландом и Камбоджей произошло вооруженное столкновение военных. Армия Таиланда дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться в убежища из-за опасности эскалации конфликта. Тогда же посольство РФ в Таиланде призвало россиян воздержаться от поездок в районы Таиланда, граничащие с Камбоджей.

27 декабря Таиланд и Камбоджа подписали соглашение об установлении режима прекращения огня в зоне пограничного конфликта.

РСТ Таиланд Камбоджа
РСТ заявил, что Таиланд не запрещает въезд посещавшим Камбоджу россиянам

