Герасимов заявил об активном продвижении российских войск в Красном Лимане

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Российские войска активно продвигаются в городе Красный Лиман в Донецкой Народной Республике, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в понедельник.

"На краснолиманском и яровском направлениях воинские части группировки "Запад" активно продвигаются в городе Красный Лиман", - сказал Герасивов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, группировкой продолжается уничтожение украинских подразделений в районе поселка Дробышево в ДНР.

Российские подразделения ведут бои в городских кварталах Красного Лимана, пути снабжения ВСУ там перерезаны, сообщил командующий группировкой "Запад" Сергей Кузовлев.

"С нескольких направлений зашли в населенный пункт Красный Лиман, ведут боевые действия в настоящее время в городских кварталах. Подразделения продвигаются в западном направлении, последовательно зачищают очаги сопротивления", - сказал Кузовлев в докладе президенту РФ.

По словам Кузовлева, российские силы взяли под контроль основные дороги на Красный Лиман. "Таким образом перерезали основные пути снабжения группировки противника", - сообщил командующий.

Президент РФ Владимир Путин отметил успешную работу группировки войск "Запад" на краснолиманском направлении и поручил завершить ликвидацию группировки ВСУ на этом направлении.

"Хочу обратить внимание на успешную работу на краснолиманском направлении, она важна, и здесь завершать нужно ликвидацию этой группировки на левом берегу", - сказал Путин.

Президент отметил, что "эта группировка постепенно тает". "Совсем недавно вы докладывали - 3,5 тысячи было", - заметил Путин, получив информацию, что на данный момент там остается около десяти батальонов противника, то есть более 2 тысяч человек.