Поиск

Герасимов заявил об активном продвижении российских войск в Красном Лимане

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Российские войска активно продвигаются в городе Красный Лиман в Донецкой Народной Республике, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в понедельник.

"На краснолиманском и яровском направлениях воинские части группировки "Запад" активно продвигаются в городе Красный Лиман", - сказал Герасивов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, группировкой продолжается уничтожение украинских подразделений в районе поселка Дробышево в ДНР.

Российские подразделения ведут бои в городских кварталах Красного Лимана, пути снабжения ВСУ там перерезаны, сообщил командующий группировкой "Запад" Сергей Кузовлев.

"С нескольких направлений зашли в населенный пункт Красный Лиман, ведут боевые действия в настоящее время в городских кварталах. Подразделения продвигаются в западном направлении, последовательно зачищают очаги сопротивления", - сказал Кузовлев в докладе президенту РФ.

По словам Кузовлева, российские силы взяли под контроль основные дороги на Красный Лиман. "Таким образом перерезали основные пути снабжения группировки противника", - сообщил командующий.

Президент РФ Владимир Путин отметил успешную работу группировки войск "Запад" на краснолиманском направлении и поручил завершить ликвидацию группировки ВСУ на этом направлении.

"Хочу обратить внимание на успешную работу на краснолиманском направлении, она важна, и здесь завершать нужно ликвидацию этой группировки на левом берегу", - сказал Путин.

Президент отметил, что "эта группировка постепенно тает". "Совсем недавно вы докладывали - 3,5 тысячи было", - заметил Путин, получив информацию, что на данный момент там остается около десяти батальонов противника, то есть более 2 тысяч человек.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 декабря 2025 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Транспортная субсидия для экспортеров ННЭ в 2026 году не превысит 11% от стоимости товара

Герасимов сказал о наступлении широким фронтом в направлении Славянска

 Герасимов сказал о наступлении широким фронтом в направлении Славянска

Президент РФ сообщил о продвижении группировки "Восток" в направлении Запорожья

Путин проводит совещание по развитию обстановки в зоне СВО

 Путин проводит совещание по развитию обстановки в зоне СВО

Герасимов заявил об активном продвижении российских войск в Красном Лимане

Банк России фиксирует ускорение роста экономики в IV квартале с учетом сезонности

Утвержден перечень отраслей МСП со льготным тарифом страховых взносов

РСТ заявил, что Таиланд не запрещает въезд посещавшим Камбоджу россиянам

 РСТ заявил, что Таиланд не запрещает въезд посещавшим Камбоджу россиянам

ВККС одобрила кандидатуры заместителей председателя Верховного суда

Кремль назвал вывод ВСУ из Донбасса условием для прекращения огня
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8013 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });