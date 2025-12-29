Герасимов сказал о наступлении широким фронтом в направлении Славянска

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Южная" ведут наступление широким фронтом в направлении города Славянск (ДНР), заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в понедельник.

"Войска "Южной" группировки после освобождения Северска наступают на широком фронте в направлении Славянска. Продолжается освобождение Константиново", - сказал Герасимов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, группировкой войск "Центр" после взятия под контроль Красноармейска (Покровска) и Димитрова (Мирнограда) развивается наступление на широком фронте севернее красноармейско-димитровской агломерации.

"В Гришино под наш контроль перешла вся юго-восточная часть населенного пункта", - заявил начальник Генштаба ВС РФ.