Пожарные потушили пожар в ялтинском заповеднике

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Спасатели полностью ликвидировали возгорание сухой растительности на территории Ялтинского горно-лесного заповедника, сообщила в воскресенье пресс-служба главного управления МЧС РФ по Крыму.

"В 12:00 ландшафтный пожар в МО Ялта, микрорайон Васильевка полностью ликвидирован на площади 2 га", - говорится в сообщении.

О пожаре на территории заповедника - в окрестностях микрорайона Васильевка в Ялте - стало известно в субботу. Первоначально сообщалось о пожаре на территории 2 га.

К тушению привлекали вертолеты и около 170 человек. Локализовать огонь удалось в субботу на 2 га.