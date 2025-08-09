Спасатели локализовали пожар в ялтинском заповеднике на 2 га

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание сухой растительности на территории Ялтинского горно-лесного заповедника на площади 2 га, сообщила в субботу пресс-служба главного управления МЧС РФ по Крыму.

Как говорится в сообщении, природный пожар локализован в 17:00.

О пожаре на территории заповедника - в окрестностях микрорайона Васильевка в Ялте - стало известно ранее в субботу. Первоначально сообщалось о пожаре на территории 2 га.

К тушению привлекли около 170 человек и 48 единиц техники, включая вертолеты.