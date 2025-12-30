МВД предложило унифицировать данные ведомств о мигрантах в "Цифровом профиле"

Фото: Илья Московец/URA.RU/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В МВД России предложили собрать на едином информационном ресурсе сведения об иностранных гражданах для облегчения межведомственного взаимодействия по линии миграции, следует из опубликованного министерством законопроекта.

По данным МВД, текущая рассредоточенность сведений об иностранных гражданах "затрудняет формирование единого оперативного и полного представления о миграционной ситуации, осложняет межведомственное взаимодействие и создает неудобства для самих иностранных граждан при получении услуг".

Основной целью проекта в полиции назвали установление правового механизма для формирования и ведения государственного информационного ресурса "Цифровой профиль иностранного гражданина".

Наполнением ресурса займутся МВД, Минсельхоз, Минцифры, Роскомнадзор, ФСБ, МИД, МЧС, Росреестр, Социальный фонд, ФНС, Минпросвещения, Рособрнадзор, Роспотребнадзор, Центробанк, ФОМС и Роструд.

Постановление, как ожидается, вступит в силу с 30 июня 2026 года.