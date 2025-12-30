Песков назвал атаку на госрезиденцию РФ атакой и против Трампа

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Попытка атаки на госрезиденцию РФ в Новгородской области направлена не только против президента России Владимира Путина, но и против главы Белого дома Дональда Трампа и его попыток мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Он направлен не только лично против президента Путина, а здесь я хотел бы напомнить рождественское обращение Зеленского и те слова, которые он говорил в адрес Путина", - сказал он журналистам.

По словам Пескова, "это направлено и против Трампа, направлено на срыв усилий президента Трампа, чтобы способствовать мирному урегулированию украинского конфликта".

Попытка украинской атаки на госрезиденцию РФ в Новгородской области не способна пошатнуть доверительный характер диалога, установившийся между президентами России и США, добавил Песков.

"Президенты сохраняют доверительный характер диалога, продолжают диалог. Подобные провокации, подобные акты государственного терроризма не способны пошатнуть этот уровень доверительного диалога между двумя президентами", - сказал Песков во вторник журналистам.