Обломки БПЛА упали на ж/д станцию в Краснодаре, поврежден участок контактной сети
Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Обломки БПЛА упали на железнодорожную станцию "Краснодар Сортировочный", сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
"Поврежден также участок контактной сети", - говорится в сообщении.
В результате атаки БПЛА в Краснодаре 30 декабря пострадали два человека, их госпитализировали с осколочными ранениями.
Кроме того, фрагменты БПЛА зафиксировали в садоводческом товариществе Краснодара. Повреждены два частных дома.
На местах падений фрагментов БПЛА работают оперативные и специальные службы.