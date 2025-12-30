Обломки БПЛА упали на ж/д станцию в Краснодаре, поврежден участок контактной сети

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Обломки БПЛА упали на железнодорожную станцию "Краснодар Сортировочный", сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

"Поврежден также участок контактной сети", - говорится в сообщении.

В результате атаки БПЛА в Краснодаре 30 декабря пострадали два человека, их госпитализировали с осколочными ранениями.

Кроме того, фрагменты БПЛА зафиксировали в садоводческом товариществе Краснодара. Повреждены два частных дома.

На местах падений фрагментов БПЛА работают оперативные и специальные службы.