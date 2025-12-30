Несколько поездов задерживаются на Кубани из-за падения обломков БПЛА

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Несколько поездов задерживаются в Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА на железнодорожную инфраструктуру в Краснодаре, сообщила пресс-служба Северо-кавказской железной дороги (СКЖД, филиал ОАО "РЖД").

"Сегодня, 30 декабря, в 11 часов 15 минут на станции Краснодар-Сортировочный в результате падения обломков БПЛА была повреждена железнодорожная инфраструктура, вследствие чего произошло отключение напряжения в контактной сети", - говорится в сообщении.

В результате инцидента на время до одного часа задерживаются поезда №817 "Ласточка" следованием Кавказская - Краснодар, поезд №114 Адлер - Санкт-Петербург, пригородный поезд №6730 Краснодар - Васюринская.

После обследования инфраструктуры железнодорожники приступили к восстановлению работы контактной сети и делают все возможное для скорейшего возобновления движения.

Обломки БПЛА упали на железнодорожную станцию "Краснодар Сортировочный" во вторник. В результате атаки БПЛА пострадали два человека, их госпитализировали с осколочными ранениями.