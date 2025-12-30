РФ не будет публично прояснять изменение своей переговорной позиции по Украине в связи с атакой на резиденцию президента

Об этом заявил Дмитрий Песков

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Россия не собирается публично разъяснять, в чем будет заключаться пересмотр ее переговорной позиции по украинскому урегулированию в связи с атакой на резиденцию главы государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Естественно, как переговорную позицию до этого, мы не собираемся это делать публично", - сказал Песков журналистам во вторник.

Как отметил Песков, "Россия не выходит из переговорного процесса, и Россия, естественно, будет продолжать переговорный процесс и диалог". "Прежде всего, с американцами", - заключил он.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря на государственную резиденцию президента в Новгородской области была совершена атака беспилотников. В связи с этим, по словам главы МИД, переговорная позиция Россия по украинскому урегулированию будет пересмотрена.