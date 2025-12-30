ФСБ сообщила о ликвидации при задержании жителя Нальчика, готовившего диверсию

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - ФСБ заявила о ликвидации при задержании жителя Нальчика, который по заданию украинских спецслужб готовил подрыв участка республиканской газораспределительной системы.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Кабардино-Балкарской Республики предотвращена диверсия, организованная спецслужбами Украины. В результате проведенных мероприятий установлен житель г. Нальчика, планировавший по заданию куратора подрыв участка республиканской газораспределительной системы", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы во вторник.

По данным ЦОС, мужчина прошел подготовку в одном из лагерей сил специальных операций ВСУ, после чего транзитом через третьи страны вернулся в Россию.

"При попытке задержания диверсант оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем. При нем находилось самодельное взрывное устройство мощностью до 5 килограмм в тротиловом эквиваленте, автомат "Форт" украинского производства и боеприпасы к нему", - заявили в ФСБ.

Там добавили, что в телефоне мужчины была обнаружена переписка с куратором из украинских спецслужб с инструкциями по подготовке и совершению указанного преступления.

"В ходе боестолкновения сотрудники правоохранительных органов и мирное население не пострадали", - отметили в ЦОС.

Следственным подразделением УФСБ по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 281 (приготовление к диверсии) УК России.

В Следственном комитете РФ (СКР) заявили, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317) и незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

"Следователями и криминалистами СК в ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, самодельное взрывное устройство и боеприпасы, назначен комплекс судебных экспертиз", - говорится в сообщении в телеграм-канале СКР.