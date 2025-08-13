Лавров на следующей неделе в Москве проведет переговоры с главой МИД Индии

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров 21 августа проведет в Москве переговоры с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкари, сообщил в среду заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.

"21 августа состоятся переговоры министра с индийским коллегой, который будет находиться в Москве с официальным визитом для участия в 26-м заседании межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству", - сказал он в ходе брифинга.

Фадеев отметилл, что главы внешнеполитических ведомств "обсудят важнейшие темы двусторонней повестки дня, а также актуальные аспекты взаимодействия в международных форматах".