Лизинговая железнодорожная компания "Вектор Рейл" перешла в госсобственность

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Акции одной из крупнейших российских компаний в области лизинга железнодорожных вагонов АО "Вектор Рейл" перешли в госсобственность.

По данным ЕГРЮЛ, с 12 августа единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Росимущества.

В конце апреля Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций "Вектор Рейл" и ее дочерних структур, включая ж/д оператора "СГ-Транс". Ответчиками выступали бизнесмен Алексей Тайчер, экс-руководитель по работе в ОАО "РЖД" Салман Бабаев и его сыновья, а также принадлежащая им "Вектор Рейл". Еще одним ответчиком было созданное в 2010 году в Свердловской области и принадлежащее РЖД АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК).

По данным Генпрокуратуры, Бабаев и Тайчер вывели в свою пользу из структур РЖД не менее 30,1 млрд рублей, на которые приобрели высоколиквидные активы, оформив их на родственников и подконтрольных им лиц. Именную эту сумму взыскал суд с ответчиков (кроме ФГК), обратив ее в доход государства.

Рассмотрение апелляции по делу об обращении акций "Вектор Рейл" и "СГ-Транс" в доход государства назначено на 27 августа.