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Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении акций "Вектор Рейл" и "СГ-Транс" в доход РФ

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении акций "Вектор Рейл" и "СГ-Транс" в доход РФ
Фото: Илья Московец/URA.RU/ТАСС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Екатеринбурга на заседании в среду удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход РФ акций "Вектор Рейл" и ее дочерних структур, включая ж/д оператора "СГ-Транс", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе районного суда.

"Вчера вынесли решение, иск удовлетворили", - сказал представитель пресс-службы.

Как сообщалось, рассмотрение дела проходило в закрытом режиме.

Данный иск Генпрокуратура направила в Октябрьский районный суд Екатеринбурга 24 февраля 2025 года. Ответчиками выступали бизнесмен Алексей Тайчер, его бывший руководитель по работе в РЖД Салман Бабаев, сыновья последнего Тимур и Руслан Бабаевы, а также принадлежащая им компания "Вектор Рейл" (крупнейшая российская компания в области лизинга железнодорожных вагонов). Последняя является собственником оператора перевозок сжиженных углеводородных газов "СГ-Транс".

Еще одним ответчиком являлось созданное в 2010 году в Свердловской области и принадлежащее РЖД АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК) - крупнейший в стране грузовой железнодорожный оператор. Третьим лицом заявлены РЖД.

По данным газеты "Коммерсантъ", в иске говорится, что уставный капитал ФГК, сформированный исключительно за счет имущества РЖД, превышает 87 млрд рублей, а актив включает 134,4 тыс. единиц подвижного состава, что позволяет государству обеспечивать грузоперевозки и сдерживать рост тарифов частных операторов на них.

Как считает истец, в 2015 году контроль над ФГК установил Тайчер. В 2019 году он, будучи советником председателя правления РЖД, узнал о планируемой продаже ею своей "дочки" - "Трансфин-М". В связи с этим, полагает прокуратура, Тайчер решил увеличить капитализацию компании за счет госсредств и в последующем создать условия для безальтернативной реализации этого общества "самому себе на нерыночных и неконкурентных условиях".

Для этого Тайчер организовал досрочное расторжение заключенных в 2012-2013 годы ФГК с "Трансфин-М" восьми договоров лизинга 12,6 тыс. грузовых железнодорожных вагонов и отказ ФГК от выкупа у компании арендуемых вагонов в 2020-2021 годы за 14 млрд рублей.

В итоге "Трансфин-М" продал вагоны за 22,6 млрд рублей в АО "ВТБ-Лизинг". Последнее по предварительно заключенному в 2019 году соглашению предоставило этот подвижной состав в лизинг ФГК.

По данным Генпрокуратуры, совершение этих сделок причинило последней ущерб на 8,6 млрд рублей и привело к увеличению на 15% суммы ежемесячных платежей АО за аренду того же самого имущества, которое фактически из пользования общества не выбывало, установило надзорное ведомство.

В дальнейшем Тайчер приобрел акции "Трансфин-М" и "обратил в свою пользу 22,6 млрд рублей, полученных обществом от реализации вагонов", "в результате чего незаконно обогатился за счет государства как единственного учредителя и собственника компании и ее дочерних организаций", говорится в иске.

Всего, по подсчетам надзора, Бабаев и Тайчер вывели в свою пользу из структур РЖД не менее 30,1 млрд рублей, на которые приобрели высоколиквидные активы, оформив их на родственников и подконтрольных им лиц. "В свою очередь ФГК и "Вектор Рейл", а также Тимур и Руслан Бабаевы совершили самостоятельное коррупционное правонарушение", способствовав отцу и Тайчеру "в совершении актов коррупции", указано в исковом заявлении.

Генпрокуратура просила взыскать с ответчиков (кроме ФГК) солидарно 30 млрд 101 млн рублей, обратив средства в доход РФ как имущество, полученное коррупционным путем. Добиться взыскания денег ведомство намерено за счет имущества ответчиков, которое суд уже арестовал в обеспечение иска. Так, под обеспечительные меры подпали 100% акций "Вектор Рейл" и его дочерних компаний "СГ-Транс" и АО "Химинвесттранс", а также собственность и счета близких родственников Бабаевых и Тайчера, включая их детей, бывшую и нынешнюю жену последнего.

Между тем, Тайчер с июня 2024 года находится в СИЗО по обвинению в мошенническом хищении у ПАО "Трансфин-М" 710 млн рублей. На время судебных разбирательств ответчиков обязали обеспечить бесперебойную работу своих предприятий.

Генпрокуратура Екатеринбург
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