Мужчина ранен в Белгороде при детонации БПЛА во дворе многоквартирного дома

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Мирный житель получил ранение в результате очередной атаки беспилотников ВСУ на Белгород, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в среду.

"В результате детонации БПЛА во дворе многоквартирного дома ранен мужчина. Пострадавшего с осколочным ранением руки бригада СМП доставила в городскую больницу № 2 Белгорода", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

В доме посечено остекление, добавил он.

"Второй беспилотник ударил по территории предприятия, в результате чего загорелись грузовой автомобиль и сухая трава. Пожарные расчеты ликвидировали очаги возгорания", - проинформировал Гладков.

Еще один беспилотник атаковал частный дом. "Повреждены окна и фасад. От взрыва также посечены остекление в многоквартирном доме и еще одном частном доме. Также зафиксированы различные повреждения трех автомобилей. Кроме того, вследствие падения обломков сбитых беспилотников повреждены кровля частного дома и одна машина", - уточнил губернатор.

Ранее в среду он информировал, что в результате удара дрона по частному дому в Белгороде женщина получила баротравму.

Также сообщалось, что в среду утром Белгород подвергся атакам пяти беспилотников. Повреждены гражданский объект, автомобиль и забор частного дома.