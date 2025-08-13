Депутаты Госдумы предлагают отменить до 2027 г. пошлины на экспорт зерна из РФ

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы направили председателю правительства РФ Михаилу Мишустину письмо, в котором высказывают обеспокоенность по поводу снижения закупок сельхозтехники на фоне падения доходности аграрной отрасли и предлагают ряд мер по выходу из этой ситуации.

"Аграрный сектор испытывает острый дефицит сельскохозяйственной техники. Для эффективного ведения аграрных работ не хватает тракторов, комбайнов, сеялок и других видов прицепного и навесного оборудования. Аграрии сокращают закупки. Российский рынок сельхозтехники завершил 2024 год с падением на 20% - впервые с 2017 года объем продаж в денежном выражении сократился до уровня ниже 400 млрд рублей. В первом полугодии 2025 года ситуация ухудшилась: спрос на технику продолжил снижаться, внутренние поставки российских машин упали почти на треть", - говорится в обращении к главе правительства, с текстом которого ознакомился "Интерфакс". Документ подписали депутаты Мария Василькова, Сергей Морозов и Юлия Оглоблина.

Парламентарии просят рассмотреть возможность проведения заседания правительства для обсуждения неотложных мер по поддержке АПК РФ и со своей стороны вносят ряд предложений.

По их мнению, ключевыми мерами могут стать временная, до 2027 года, отмена вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры и рост доступности льготного финансирования. "Это увеличит доходность сельхозпроизводителей и позволит вернуться к закупкам сельхозтехники, парк которой продолжает критически устаревать", - говорится в письме.

Кроме того, авторы обращения предлагают ввести заградительную пошлину на ввоз из-за рубежа техники, аналоги которой есть на внутреннем рынке. Они апеллируют к опыту регулирования рынка парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии, на котором, согласно письму, эта мера привела к росту отечественного производства в 2024 году на 22%, увеличению отчислений в бюджет.

Депутаты также считают необходимым усилить меры по сертификации ввозимого иностранного оборудования на испытательных станциях РФ, пересмотреть действующую модель лизингового финансирования, предлагают ряд других мер.