Илья Варламов заочно приговорен к 8,5 годам колонии по делу о фейках о ВС РФ

Фото: Алексей Андронов/ТАСС

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы заочно приговорил к восьми с половиной годам колонии общего режима блогера Ильи Варламова (признан в РФ иноагентом) по делу о распространении ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ, сообщили в суде в четверг.

Как проинформировали в столичной прокуратуре, суд также назначил блогеру штраф в размере 99,5 млн рублей. Суд запретил Варламову администрировать сайты и каналы в сети на четыре года.

Срок наказания блогеру будет исчисляться с момента его задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию.

Варламов заочно обвиняется по ч. 2 ст. 330.1 (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах) и ч. 2 ст. 207.3 УК России (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ).

Как сообщали ранее в прокуратуре Москвы, Варламову вменяется то, что, находясь за границей, "действуя по мотивам политической ненависти, на общедоступном видеохостинге он публично распространил ложные данные об использовании российской армии".

Блогер объявлен в межгосударственный розыск. Ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Минюст РФ включил Варламова в реестр иноагентов в марте 2023 года.