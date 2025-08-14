Поиск

Илья Варламов заочно приговорен к 8,5 годам колонии по делу о фейках о ВС РФ

Илья Варламов заочно приговорен к 8,5 годам колонии по делу о фейках о ВС РФ
Фото: Алексей Андронов/ТАСС

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы заочно приговорил к восьми с половиной годам колонии общего режима блогера Ильи Варламова (признан в РФ иноагентом) по делу о распространении ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ, сообщили в суде в четверг.

Как проинформировали в столичной прокуратуре, суд также назначил блогеру штраф в размере 99,5 млн рублей. Суд запретил Варламову администрировать сайты и каналы в сети на четыре года.

Срок наказания блогеру будет исчисляться с момента его задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию.

Варламов заочно обвиняется по ч. 2 ст. 330.1 (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах) и ч. 2 ст. 207.3 УК России (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ).

Как сообщали ранее в прокуратуре Москвы, Варламову вменяется то, что, находясь за границей, "действуя по мотивам политической ненависти, на общедоступном видеохостинге он публично распространил ложные данные об использовании российской армии".

Блогер объявлен в межгосударственный розыск. Ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Минюст РФ включил Варламова в реестр иноагентов в марте 2023 года.

Илья Варламов ВС РФ Мещанский суд Москвы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 84 на 84

Путин заявил об энергичных и искренних усилиях США по урегулированию на Украине

Здание белгородского правительства вновь попало под удар БПЛА

Глава РСТ констатировал, что рост внутреннего туризма в России остановился

Глава РСТ констатировал, что рост внутреннего туризма в России остановился

После атаки БПЛА в центре Ростова-на-Дону повреждены 10 многоэтажек

С Путиным на Аляску отправятся Лавров, Ушаков, Белоусов, Силуанов и Дмитриев

С Путиным на Аляску отправятся Лавров, Ушаков, Белоусов, Силуанов и Дмитриев

После саммита Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию

В Кремле заявили, что программа встречи президентов России и США согласована

Военная операция на Украине

В результате атаки БПЛА повреждения получил кабинет губернатора Гладкова

Военная операция на Украине

После атаки БПЛА по центру Ростова-на-Дону пострадали 13 человек

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6967 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние231 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });