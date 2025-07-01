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Уголовное дело против Ильи Варламова передано в суд

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу блогера Ильи Варламова (признан в РФ иностранным агентом), обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

"Уголовное дело будет направлено в Мещанский районный суд для рассмотрения по существу", - сообщили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры Москвы. Варламову заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 330.1 (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах) и ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ).

"В ходе прокурорской проверки и предварительного расследования установлено, что Варламов был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, однако в нарушение требований законодательства РФ продолжил распространение в социальной сети публичных сообщений и материалов без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента", - говорится в сообщении.

Кроме того, Варламову вменяется то, что, находясь за границей, действуя по мотивам политической ненависти, на общедоступном видеохостинге он публично распространил ложные данные о российской армии.

Варламов объявлен в межгосударственный розыск. Ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва Илья Варламов
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