Иностранные инвесторы смогут переводить за рубеж средства со счетов "Ин"

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Иностранные инвесторы, которые в рамках президентского указа получили право инвестировать в российский финансовый рынок за счет новых денег, смогут переводить за рубеж средства со счетов типа "Ин", сообщил Банк России.

Также в отношении этих инвесторов и иностранных лиц, действующих в их интересах, сняты ограничения на возврат за рубеж средств, которые учитываются на счетах "Ин" у российских брокеров и доверительных управляющих, добавляет ЦБ.

Президент Владимир Путин 1 июля подписал указ № 436 "О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов", положения которого распространяются на нерезидентов как из дружественных, так и из недружественных стран. Для новых инвестиций им необходимо открыть счет нового типа - "Ин". Нерезидентам будут доступны депозиты в российских банках, ценные бумаги как на организованных торгах в безадресном режиме, так и при первичном размещении, а также инструменты срочного рынка.

ЦБ ранее установил режим счетов "Ин" и условия их открытия в банках и у профучастников. Регулятор предписал, что брокеры и управляющие должны вести обособленный учет активов иностранных инвесторов, а банки и учетные институты - обмениваться информацией при совершении операций по счетам "Ин".