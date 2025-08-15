Лавров заявил, что у РФ есть четкая позиция на предстоящей встрече на Аляске

Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - У России понятная и четкая позиция на предстоящей встрече в верхах на Аляске, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Никогда ничего не загадываем наперед. Знаем, что у нас есть аргументы, понятная, четкая позиция. Будем ее излагать", - сказал министр, отвечая на просьбу журналиста оценить вероятность успеха предстоящего саммита.

"Уже немало сделано в ходе визитов специального посланника президента США С.Уиткоффа. Президент России В.В.Путин сказал об этом. С.Уиткофф выступал от имени президента Д.Трампа. Надеюсь, что завтра продолжим этот полезный разговор", - приводит сайт МИД слова Лаврова, вошедшего в состав российской делегации.

Президент США Дональд Трамп в преддверии саммита сказал, что на переговорах он оценивает вероятность неудачи в 25%.

Саммит пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Центральной темой встречи станет урегулирование украинского кризиса, сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.



