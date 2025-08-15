Минобороны РФ сообщило о наступательных действиях группировки "Центр" в ДНР и Днепропетровской области

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Группировка войск "Центр" в течение недели вела наступательные действия в ДНР и Днепропетровской области, "Южная" группировка за неделю продвинулась в глубину обороны ВСУ, заявили в министерстве обороны РФ в пятницу.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжали наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Освобождены населенные пункты Яблоновка, Луначарское, Суворово и Никаноровка Донецкой Народной Республики", - заявили в ведомстве.

В Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки "Центр" за неделю нанесли удары по 19 украинским бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ. Армия Украины за данный период потеряла до 2740 военнослужащих, танк, 30 боевых бронированных машин, 25 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

"Подразделения "Южной" группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Щербиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

Подразделения "Южной" группировки за неделю нанесли поражение 16 украинским бригадам, потери которых составили свыше 1710 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 21 орудие полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 13 складов боеприпасов и материальных средств, заявили в министерстве обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям танковой, трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии", - сообщили военные.

По их данным, ВСУ за неделю на данном участке потеряли более 1590 военнослужащих, два танка, 16 боевых бронированных машин, 11 орудий полевой артиллерии, 31 станцию радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 26 складов боеприпасов.

Группировка "Север" в течение недели нанесла удары по позициям армии Украины в Сумской и Харьковской областях, сообщило Минобороны РФ в пятницу.

"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери ВСУ составили свыше 1230 военнослужащих, пять танков, восемь боевых бронированных машин и 61 автомобиль", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

По информации ведомства, группировкой "Север" за неделю уничтожены: пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS, 31 орудие полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 29 складов боеприпасов и материальных средств.