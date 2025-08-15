Суд отказался выпускать из колонии сахалинского экс-губернатора Хорошавина

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Хабаровский краевой суд отказался заменить неотбытую часть срока бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину более мягким наказанием, сообщает объединенная пресс-служба судов Хабаровского края в пятницу.

"Хабаровским районным судом Хабаровского края отказано в удовлетворении ходатайства защитника, действующего в интересах Хорошавина А.В., о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания - принудительными работами", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, защита экс-губернатора обратилась в Хабаровский районный суд с ходатайством о замене неотбытой части наказания, но там ходатайство не удовлетворили. Защита обжаловала это решение в Хабаровском краевом суде, однако "суд апелляционной инстанции оснований для отмены постановления суда первой инстанции не нашел".

Южно-Сахалинский городской суд в феврале 2018 года приговорил Хорошавина по первому уголовному делу за взятки к 13 годам колонии строгого режима, оштрафовав его на 500 млн рублей и лишив госнаград. В апреле 2022 года суд вынес решение по второму уголовному делу о взятках, приговорив экс-губернатора по совокупности к 15 годам колонии строгого режима и штрафу 500 млн рублей.

Хорошавин находится под стражей с марта 2015 года.