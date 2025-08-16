Эксперты - о саммите на Аляске: это начало большого пути к миру

Фото: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа вызвала пристальное внимание мировой общественности уже с первых минут после прилета в Анкоридж. О значении этой встречи наш политический обозреватель Вячеслав Терехов беседует с директором ИМЭМО имени Е. М. Примакова РАН Федором Войтоловским и специалистом по внутриполитическим проблемам США, заместителем директора этого института Викторией Журавлевой.

Попытка отвлечь внимание от возможного провала?

Корр.: Встреча президентов России и США началась с беспрецедентной демонстрации новых отношений между двумя лидерами. Возникает вопрос: это была попытка на всякий случай затмить возможную неудачу на предстоящих переговорах?

Войтоловский: Во-первых, нам никто не сказал, о чем они смогли договориться, а о чем не смогли, это раз. Обратите внимание, оба президента здесь проявили очень серьезную сдержанность, потому что ставки очень высоки. Я считаю, что это не попытка отвлечь внимание на случай, если разговор пойдет не по тому пути, как им хотелось бы. Наоборот, это сознательная демонстрация всему миру готовности президентов двух стран разговаривать открыто друг с другом. Они показали всем, что, да, мы не во всем согласны, нам не обо всем с ходу удается договориться, потому что клубок проблем большой и очень трудный. Но, посмотрите, мы разговариваем с доверием и высоким уважением друг к другу! Это очень отличается от того, как шел разговор при администрации Джо Байдена.

Санкции – это проблема без решения?

Корр.: Можно ли ожидать продолжения разговора по нормализации отношений, в том числе и по снятию санкций?

Войтоловский: Я считаю, что про санкции, их отмену, речь наверняка шла во время переговоров. Но я уверен, что, на самом деле, самое главное – то, что обсуждалось политико-дипломатическое завершение украинского конфликта, окончательное завершение, на котором настаивала Россия с сентября 2022 года. Причем такое окончание, которое бы создало гарантии безопасности и России, и Украины. Об этом неоднократно говорил и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он не раз подчеркивал, что шанс для завершения военного конфликта был еще в сентябре 2022 года. Уже тогда был парафирован договор, но тогда же от администраций США и Великобритании пришел Киеву сигнал: ни о чем не договариваться с Россией, воевать, воевать, воевать, "мы вам поможем".

Сейчас ситуация качественно иная. Сейчас Соединенные Штаты тоже готовы идти с Россией на диалог, направленный на окончательное завершение конфликта на Украине. Но это очень трудный путь. Все остальные решения – снятие санкций, ограничений экономических, политических отношений и начало диалога по вопросам контроля над вооружением и стратегической стабильностью – это все, на самом деле, сможет произойти только после того, как будет найден выход из этого тяжелого конфликта на Украине, который фактически превратился в опосредованное военное столкновение России и НАТО.

Корр.: Как вы считаете, позиция Европы, которая категорически против мира, изменится или они будут продолжать настаивать на своем?

Войтоловский: Давайте порассуждаем логически. Для того, чтобы настаивать на продолжении военно-политической конфронтации Украины с Россией, на осуществлении всех этих предложений, которые мы слышим из Парижа, Берлина, Лондона, Варшавы, нужно очень много денег. США говорят открытым текстом о том, что они фокусируют свои усилия в военной сфере, сфере безопасности на азиатско-тихоокеанском направлении, а потому европейцы должны сами платить за свою безопасность. Об этом, кстати, уже говорил Трамп в интервью Fox News.

Они не могли платить два процента, а теперь выражают готовность платить пять процентов от ВВП. Уверен, что мало какие европейские бюджеты выдержат такой уровень военных расходов на протяжении длительного периода времени. Поэтому европейцы, я уверен, сейчас задумаются. И для продолжения такой политики, я имею в виду европейские санкции, нужно консенсусное решение всего Евросоюза. Что касается американских санкций, те, которые введены президентским указом Байдена, могут быть отменены Трампом. Те же санкции, которые введены через резолюции Конгресса, могут быть отменены только с помощью новых его резолюций. Но это потребует достаточно серьезной внутриполитической работы администрации Трампа, если она действительно в этом заинтересована.

И еще. Если американцы отменят свои санкции раньше, то европейцы окажутся в совсем тяжелом положении, потому что американские компании начнут работать с российскими партнерами, и Соединенные Штаты смогут ослабить свое присутствие в Европе или держать его на нынешнем уровне, не наращивая, а европейцы будут вынуждены нести огромные военные расходы, и хотят при этом отказаться от поставок российских энергоносителей. Мало того, они не смогут работать на огромном, очень емком 150-миллионном российском рынке, у европейцев будет тяжелая ситуация. Поэтому я думаю, что умные люди в европейских столицах, увидев динамику российско-американского диалога, начнут по-другому относиться к России. Мы видим, что президент Венгрии и глава правительства Словакии на протяжении нескольких лет говорят о необходимости диалога с Москвой.

Чем грозит Трампу такая беспрецедентная встреча?

Корр.: Такая беспрецедентная встреча двух президентов на территории США может грозить Трампу если не импичментом, то большими осложнениями?

Журавлева: Мне кажется, что каких-то серьезных последствий от такой беспрецедентной встречи Трампу не стоит опасаться: он подстелил соломку со всех сторон. Он заранее готовил общественность к разным вариантам исхода. Его противники могут зацепиться, в частности, за то, что они разговаривали без переводчиков в машине, но учитывая отсутствие каких-либо договоренностей, вряд ли его можно обвинить в том, что он в машине успел сдать Украину!

Он придерживался всех формальных норм и требований, так что ожидать, что будут какие-то обвинения, точно не стоит. Понятно, что оппозиция демократической партии не упустит момента, чтобы сказать, что все усилия Трампа абсолютно бесполезны и безнадежны, что он разговаривает с диктаторами, которые его обыгрывают. Эту всю риторику, конечно, можно ожидать, и наверняка она будет усилена, но это публичное поле, куда все сливается. И этот слив продолжится, но никаких негативных шагов из всей этой риторики ждать не нужно.

Главное, что Конгресс пока республиканский, поэтому возможные попытки демократов осложнить положение какими-то ужесточающими законопроектами будут заблокированы республиканцами. Возможно, какие-то дополнительные законопроекты против России появятся, но они будут заблокированы. Их и так уже больше сотни. Придумают что-нибудь еще, и это максимум, что можно ожидать.

Расклад сил в Вашингтоне не поменяется

Корр.: Можно считать, что Трамп такой неожиданной позицией привлечет еще больше сторонников в политической сфере США?

Журавлева: Про большее число сторонников я бы точно не говорила: у него все равно сторонниками остаются только республиканцы. То есть те, кто был против, так и будет против, а кто за - так и останется за. Я бы сказала, что расклад сил в Вашингтоне не поменяется. Я не вижу в этой встрече ничего такого, что могло бы изменить расклад сил. Те, кто против, будут резко высказываться негативно, а те, кто за – повторят риторику Трампа, что договоренности нет, что они сделали очень большой шаг и впереди большой путь.