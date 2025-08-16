Минобороны РФ заявило об ударах по складам и местам хранения дронов ВСУ

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Российская армия нанесла удары по складам боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ и местам хранения украинских дронов дальнего действия, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение складам боеприпасов, военно-технического имущества, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - сказано в сообщении министерства.

По его данным, ударам также подверглись пункты временной дислокации ВСУ в 133 районах.