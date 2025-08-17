Военные сообщили о перехвате дрона ВСУ в воздушном пространстве Смоленской области

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Российские военные пресекли попытку атаки на Смоленскую АЭС, украинский БПЛА перехвачен над территорией Смоленской области, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

По данным ведомства, 17 августа пресечена попытка атаки Киева с применением беспилотника самолетного типа по инфраструктуре атомной электростанции в регионе.

"Украинский беспилотный летательный аппарат был перехвачен в воздушном пространстве Смоленской области", - говорится в его сообщении.

Ранее Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что беспилотник ВСУ подавлен над территорией Смоленской АЭС.

В воскресенье управление коммуникаций Смоленской АЭС сообщало, что станция работает штатно.