Самолет S7 вернулся в Новосибирск из-за сигнала о неисправности

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Западно-Сибирская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства инцидента с воздушным судном авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines), выполнявшим рейс Новосибирск - Норильск и вернувшимся в аэропорт вылета, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"По предварительным данным, сегодня около 9 часов местного времени при выполнении рейса на воздушном судне авиакомпании "Сибирь" по маршруту Новосибирск - Норильск зафиксировано срабатывание сигнализации о сбое в работе гидросистемы самолета", - говорится в сообщении.

Посадка прошла штатно. На борту самолета были 152 пассажира, из них 14 детей. Организована техническая ревизия состояния систем воздушного судна. Для выполнения рейса из Новосибирска назначен резервный борт, пассажиры ждут посадки.

Новосибирская и Норильская транспортные прокуратуры проводят надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.